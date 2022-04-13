Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak üzere hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dağlı'nın Valilikte düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ilişkin hazırlık toplantısına başkanlık ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'da coşkuyla kutlamak üzere hazırlıklarını tüm kurumların iş birliğiyle titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş meşalesini yaktığı şehirde yaşamanın onur ve ayrıcalığını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla bir kez daha yaşayacaklarını anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran ve tüm enerjisini ülkesinin daha da gelişmesine harcayan birer hazine olarak gelecek kuşaklara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda hep ön saflarda yer alacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızla ruh ve amaç bütünlüğü oluşturduğunu düşündüğümüz dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022'nin hazırlıklarına da hız veriyoruz. 19 Mayıs hazırlıklarıyla şehrimizin her yerinde hissetmeye başlayacağımız gençlik enerjisi ve heyecanı TEKNOFEST ile zirveye taşınacak. Gençlerimizin, önemli bir fırsat olan bu festivalde ortaya koyacakları projelerle de Atatürk'ün iltifatına layık olmaya gayret göstereceklerine eminiz."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.