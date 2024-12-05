Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için 'denge' mesajı

Erdoğan'ın yardımcısına canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı sordular

Vali Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şubesi'ni Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şubesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek bağımlılık ile mücadelede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çiftçi, YEDAM'ın sunduğu danışmanlık hizmetlerinin başarısını vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Çiftçi, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler üstlendiğini söyledi.

Yeşilay'ın tarihinden bahseden Çiftçi, 2021 yılında hizmete giren YEDAM'ların ihtiyacı olanlara 115 Danışma Hattını arayarak mücadele desteği sunduğunu belirtti.

Çiftçi, "Gizlilik üzerinde çalışmalar yürüyor. Deşifre olursa zaten tedaviyi bırakıyorlar. Bunun neticesinde danışmanlık hizmeti alanların yüzde 65 gibi bir oranla başarıya ulaştıklarını öğrendik. İyi bir oran. Her 3 danışandan 2'si başvurduğu konu ile ilgili bağımlılığından kurtulup hayatına devam ediyor." dedi.

Meslek hayatında bağımlı olanlarla ilgili de önemli olayla şahitlik ettiğini söyleyen Çiftçi, tüm bağımlıklardan toplum olarak topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay ve YEDAM uzmanları katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
img

Cinayet sanığının pişkin sözlerine hakimden tokat gibi cevap
img

Anneannesini öldürmüştü, Abdüllatif Şener'in oğlu ile ilgili yeni karar
img

TFF, UEFA'ya şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı? Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, Ezgi neden yok, hasta mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Aralık Kiraz, Dikili, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.