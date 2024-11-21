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Vali Çiftçi: Uyuşturucuyla Mücadeleye Kesintisiz Devam

Vali Çiftçi: Uyuşturucuyla Mücadeleye Kesintisiz Devam
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele konusunda tüm kurumlarla kesintisiz çalışacaklarını duyurdu. 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yapılan toplantıda, gençlerin korunması için sahada denetimlerin sürdüğünü açıkladı ve yapılan bilgilendirme çalışmalarının önemine değindi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tüm kurumlarla uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerini bildirdi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim ve Önleme Faaliyetleri Toplantısı" düzenlendi.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerinin işbirliği içinde uyuşturucuyla mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.

Özellikle gençlerin korunması için ekiplerin sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Çiftçi, kentte uyuşturucuyla mücadelenin iyi seviyede olduğunu anlattı.

Bu yıl yapılan çalışmalarda 62 bin vatandaşın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Çiftçi, "Bu çalışmaları her ne kadar iyi düzeyde yürütsek de hala yapılacak çok iş var. Mücadelenin daha iyi düzeyde yürütülmesi gerekiyor. Gerek emniyet gerek jandarma gerekse diğer resmi kurumlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyuşturucuyla mücadelemizi kesintisiz devam ettireceğiz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da programda, narkotik maddelerle mücadele çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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