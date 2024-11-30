Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Vali Çiftçi, Şehir Hastanesinde Yatan Çocuklara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Çiftçi, Şehir Hastanesinde Yatan Çocuklara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehir hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıtarak moral verdi. Çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali, ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukların hediyelerle yüzünü güldürdü.

Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören bebek ve çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, hekimlerden çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çocukların ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Çiftçi, oyuncak ve hediyeler dağıttığı çocukların yüzlerini güldürüp moral verdi.

Hasta yakınları ise Vali Çiftçi'nin moral ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çiftçi'ye ziyarette, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Tör de eşlik etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Bu kişiler erken emekli olabilir
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
img

AB kararı komşuyu karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.