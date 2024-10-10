Vali Çiftçi, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiftçi, Türkiye Ulusal Gözlemevleri Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Konaklı Karakaya Tepe'sindeki DAG'ı ziyaret etti.

Yeşilyaprak, yerleşkede bulunan teleskop, kubbe ve binalar ile yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

DAG'ın Türkiye'nin en büyük temel bilim yatırım projelerinden biri olduğunu belirten Yeşilyaprak, brifingde gözlemevinin son testlerin ardından kapılarını ulusal ve uluslararası bilim insanlarına açacağını aktardı.

Çiftçi de gözlemevinin Türkiye'nin bilim ve teknolojisine büyük katkı sunacağına inandığını belirterek, yerleşkedeki ekibe çalışmalarında başarı diledi.