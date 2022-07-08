Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret
AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırlarında bulunan trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırlarında bulunan trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.
Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile yaptığı ziyaretlerde, polis ve jandarma personelini denetledi.
Çiftçi, ayrıca, ekiplerce durdurulan otomobillerin sürücüleriyle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
Çiftçi, daha sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, 24 saat görev yapan personelin bayramını kutladı.
AA / Kemal Ceylan - Güncel