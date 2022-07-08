Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırlarında bulunan trafik kontrol noktalarını ziyaret etti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırlarında bulunan trafik kontrol noktalarını ziyaret etti. Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile yaptığı ziyaretlerde, polis ve jandarma personelini denetledi. Çiftçi, ayrıca, ekiplerce durdurulan otomobillerin sürücüleriyle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Çiftçi, daha sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, 24 saat görev yapan personelin bayramını kutladı. AA / Kemal Ceylan - Güncel Halil İbrahim Aşgın Ankara Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.