Vali Çiçekli, Karaman Hastanesi ve Çevre Yolu İnşaatlarını İnceledi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatı ve Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

Çiçekli ve beraberindekiler ilk olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaat alanını gezdi, yetkililerden projenin geldiği seviye hakkında bilgi aldı.

Ardından Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunan Çiçekli, Karayolları yetkilileriyle yolun son durumu hakkında görüştü.

Programlara, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şükrü Salih Toprak, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu katıldı.