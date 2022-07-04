Vali Çiçek ve Büyükkılıç'tan Soğanlı'ya ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihi Soğanlı Vadisi'nde çalışmalarına başladı.

Kayseri Valiliğinin destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında Tahtalı Kilisesi'nin restorasyonu ve konservasyonu yapılıyor.

Bu kapsamda Vali Çiçek ile Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi ve restorasyon çalışmaları devam eden Tahtalı Kilisesi'nde inceleme gezisi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Vali Çiçek'e uyumlu, enerjik ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, "Hakikaten Soğanlı Vadisi bizim için bulunmaz bir hazine. İnşallah bunu değişik etkinliklerle kamuoyunun bilgilerine, görüşüne sunmak, turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek bizim için olmazsa olmaz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ise Büyükkılıç'la ortak hayallerinin, Kayseri'yi turizmin merkezi, turizm destinasyonunun en önemli illerinden birisi haline getirmek olduğunu kaydetti.

Turizmi önemsediklerini anlatan Çiçek, binlerce insanın yapılan çalışmalarla Soğanlı'yı gezeceğini ve turizm bölgesi haline geleceğini belirtti.

Gezide Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cepeci, yatırımcılar ve vatandaşlar eşlik etti.