Vali Çiçek'ten Genç Sporculara Ziyaret ve Destek Mesajı

Vali Çiçek'ten Genç Sporculara Ziyaret ve Destek Mesajı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi' kapsamında açılan ERVA Sağlık Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcu öğrencilerle bir araya geldi. Çiçek, gençlerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğince başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında açılan ERVA Sağlık Spor Kulübüne ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çiçek, kulüpteki sporcu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, kazanılan başarıların kendilerine gurur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizden daha fazlasını bekliyoruz. Yılmadan, azimle çalışarak hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporla iç içe büyüyen, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişen bir gençlik, ülkemizin en büyük gücüdür. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da gençlere verdiği destekten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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