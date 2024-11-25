Üye Girişi
Haberler
Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Vali Çiçek, Jandarma Aracında Doğan Bebeği Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı nedeniyle jandarma aracında dünyaya gelen 'Alparslan Ayaz' bebeği, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı ziyaretiyle tescillendi.

Vali Çiçek, jandarma aracında doğan bebeği ziyaret etti

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarıldıktan sonra jandarma aracında dünyaya gelen bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Yünören mahallesinde ikamet eden N.Ş.; akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı mahallesinde yolda kaldıklarını yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma devriyesi bölgeye ulaştı. N.Ş. ile hamile D.Ş.; ekip arabasına alınarak ambulansa yetiştirilmek üzere harekete geçti. Doğumu başlayan D.Ş., ekip aracında ekiplerin de yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. D.Ş. ve bebek, güvenli bölgede sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildi.

Vali Çiçek'ten bebeğe ziyaret

Öte yandan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile beraber Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeği ziyaret etti. Bebeğin annesi ile görüşen Vali Çiçek, bebebe 'Alparslan Ayaz' isminin verildiğini söyledi.

Vali Çiçek, Jandarma Aracında Doğan Bebeği Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
img

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi? Malatya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzonspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) TS Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Iğdırspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Iğdırspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Niğde okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.