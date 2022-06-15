Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezen Çiçek, stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Çiçek, öğrencilerin yaptığı çalışmaları görünce mutlu olduğunu belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar'ın Türkiye'de başarı hikayesi yazan ilçelerden biri olduğunu aktaran Çiçek, "Değerli öğrencilerim sizleri tebrik ediyorum. Kaymakamımız çok ısrar etti. Ben de geldim. İyi ki gelmişim. Gerçekten burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı kutluyorum, burada çok uyumlu bir çalışma var. Hacılar hepinizin bildiği gibi Türkiye'de başarı hikayeleri yazan bir ilçemiz. Hacılar insanının başarısı, özgüveni ve cesareti herkes tarafından biliniyor. Demek ki Hacılar'ın geleceği emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.

AA / Murat Asil - Güncel

Gökmen Çiçek gençlik Kayseri Hacılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title