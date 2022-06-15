Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezen Çiçek, stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Çiçek, öğrencilerin yaptığı çalışmaları görünce mutlu olduğunu belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar'ın Türkiye'de başarı hikayesi yazan ilçelerden biri olduğunu aktaran Çiçek, "Değerli öğrencilerim sizleri tebrik ediyorum. Kaymakamımız çok ısrar etti. Ben de geldim. İyi ki gelmişim. Gerçekten burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı kutluyorum, burada çok uyumlu bir çalışma var. Hacılar hepinizin bildiği gibi Türkiye'de başarı hikayeleri yazan bir ilçemiz. Hacılar insanının başarısı, özgüveni ve cesareti herkes tarafından biliniyor. Demek ki Hacılar'ın geleceği emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.