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Vali Çiçek; "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız "

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- Vali Çiçek; "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız " Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilerle buluştu.

- Vali Çiçek; "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız "

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilerle buluştu.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 'Ardahan'da Eğitimde Niteliğin Arttırılması Eylem Planı' çerçevesinde hayata geçirilen 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' projesi kapsamında Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda sınavlara hazırlık kursları gören öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında; Ardahan'ın kırsal kesimlerinde ikamet eden öğrenciler, sınavlara hazırlık imkanı elde edebilmeleri amacıyla Valilik imkanları ile köylerden taşımalı olarak il merkezindeki okullara getiriliyor ve destekleme kursları ile sınavlara hazırlanıyor. Velililerin onayı ile tamamen gönüllü olarak gelen öğrenciler, servislerle sabah evlerinden alınarak il merkezindeki okullara getiriliyor. Öğlen yemeği imkanı da sağlanan öğrenciler, sınavlara hazırlık kurslarına katılıp, akşam yine servislerle evlerine bırakılıyor. Ardahan'ın eğitimdeki akademik başarı seviyesinin artırılmasının hedeflendiği ve 8 ile 12'inci sınıfların katılabildiği kurslara katılan öğrenciler, okulda eksik kalan konuları tamamlayıp, kavramakta güçlük çektiği konuları öğretmenlerine danışarak tekrar ediyor.

Vali Çiçek, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan kursa katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Vali Çiçek, derslerinin durumu ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıflara giren Çiçek, öğrencilerle destekleme ve yetiştirme kurslarının faydaları üzerine sohbet etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Çiçek, "Özellikle 8 ve 12. sınıflar gerek üniversite, gerekse liselere giriş sınavlarında son aşamadalar. İl ve ilçe merkezlerinde çocuklarımızın etüt hizmeti alabiliyorlar ama kırsaldaki öğrencilerimiz bu imkana sahip olamayabiliyor. Ardahan'daki öğrencilerimizin büyük kısmı kırsalda ikamet ediyor. Biz hazırladığımız proje ile köylerdeki çocuklarımızı hafta sonları etüt ve kurs imkanından faydalanmaları için il ve ilçe merkezlerine taşıyoruz. İl merkezinde geçtiğimiz hafta startını verdiğimiz proje kapsamında 30'un üzerinde öğretmenimizle çocuklarımıza sınava hazırlık ve etüt hizmeti veriyoruz. Amacımız eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, özellikle kırsalda dezavantajlı olan çocuklarımızın daha iyi eğitim almalarını, lise ve üniversite sınavlarında daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu projeye destek olan tüm eğitim gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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