Vali Çiçek, deprem ve selin vurduğu Adıyaman'da çalışmaları yakından takip ediyor

7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şimdi de çalışmalarına görevlendirildiği Adıyaman'da devam ediyor. Çiçek ve ekibi, depremin ardından bir de selin vurduğu Adıyaman'da felaketin izlerini siliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından neredeyse bütün şehir toz duman oldu. 11 ili etkileyen büyük deprem 45 binden fazla vatandaşın da hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ELBİSTAN'DA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek depremin ilk anında beri Kahramanmaraş'taydı. Koordinatör vali olarak atanan Çiçek hem arama kurtarma çalışmalarını hem de enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etti. Çiçek ve ekibi, Elbistan'ı yeniden hayata döndürmek için çalışmaları hız kesmeden sürdürdü.

SELİN VURDUĞU ADIYAMAN İÇİN KOLLAR SIVANDI

Depremden etkilenen iller arasında neredeyse başta gelen Adıyaman'da da Vali Çiçek görevlendirildi. Adıyaman'a gider gitmez çalışmalara başlandı, yaşanan sel felaketinin de izlerini silmek için kollar sıvandı. Sel felaketinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları aktardı: "Adıyaman'da kuvvetli yağış dolayısıyla çadır kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bir sıkıntı yaşamaması için arkadaşlarımızla birlikte çadır kentlerimizi kontrol ettik. Bazı noktaları tedbir amaçlı tahliye ettik. Şükür şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

İşte bölgedeki çalışmalardan kareler;