Vali Cevdet Atay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Vali Cevdet Atay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Vali Cevdet Atay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını bildirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını bildirdi.

Atay, AA muhabirine, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını bildiren Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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AA / Ömer Ürer - Güncel

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