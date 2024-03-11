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Niğde Valisi Cahit Çelik, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, mesajında İstiklal Marşı'nın milletin vatan sevgisi ve bağımsızlığına olan tutkusunu en güzel şekilde anlattığını belirterek, milli mücadele ruhunu yansıttığını vurguladı. Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanı uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle anma gerekliliğine dikkat çekti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un aziz milletin vatan sevgisi ve bağımsızlığına olan tutkusunu en güzel şekilde anlattığı İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Vatan toprakları işgal altındayken milletin duygularına tercüman olarak yazılan İstiklal Marşı'nın, milli mücadele ruhunu yansıttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, bugün ve gelecekte vatan ve millet sevgisinin önemini anlatan en kıymetli hazinemiz olmuştur. Türk milleti olarak bize düşen görev, milli mücadelemizi, bağımsızlığımızı, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diyen vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve anlamak. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatanı uğruna canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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