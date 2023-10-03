VALİ CANALP: MEMLEKETİMİZİN HER KÖŞESİNİ TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ İLLER HALİNE GETİRECEĞİZ

BATMAN'ın Sason ilçesinde düzenlenen 'Sason Bal, Çilek ve Ceviz Yayla' festivalinde konuşan Vali Ekrem Canalp, 'Hepimiz el ele, gönül gönüle vereceğiz. Batmanımızı da, Güneydoğu Anadolu'muzu da, memleketinizin her köşesini de terörden arındırılmış, güvenlik içerisinde üretimin, esenliğin olduğu iller, bölgeler haline getireceğiz' dedi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Sason Kaymakamlığı ile belediyesinin organizasyonu ve destekleriyle, bu sene ilki yapılan 'Sason Bal, Çilek ve Ceviz Yayla Festivali'nin ikinci gününde, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte halk oyunları gösterisi yapıldı, aşıklar ve ozanlar şarkılarıyla atıştı. Festivalde Sason balı açık attırma ile satışa sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Batman Valisi Ekrem Canalp festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Festivale katılanlara da bal, ceviz, çilek ve danuk ikram edildi.

'DAĞDA BULUNANLAR, GELİN SİLAHLARINIZI BIRAKIN'

İlçenin geçmişte çok acılar çektiğini belirten Vali Ekrem Canalp, 'Burası Sason. Burası çok acı çekti. Burası çok direndi ama burası asla vazgeçmedi. Bugün Sason'umuzda eğer biz festival yapabiliyorsak, eğer biz bugün Batmanımızın 5 ilçesinin 5'inde de, il merkezimizde de el ele, gönül gönüle verip festivaller düzenleyebiliyorsak, bu geçmişte fedakarca mücadele etmiş aziz şehitlerimizin pahasınadır. İçişleri Bakanlığı'nın önünde maalesef menfur bir terör saldırısı oldu ve 2 güvenlik görevlimiz yaralandı. Buradan yaralanmış olan o güvenlik görevlilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. ve buradan, Sason'dan bir kez daha haykırıyorum. Dağlarda bulunanlar gelin silahlarınızı bırakın. Biz Türkiye, Sason, Batman artık terörden değil, artık silahlardan değil, artık kandan değil, cevizden bahsetmek istiyoruz. Üretimden, istihdamdan bahsetmek istiyoruz. Çilekten bahsetmek istiyoruz. Turizm'den, yaylalardan bahsetmek istiyoruz. ve Sason'dan bir kez daha haykırıyoruz. Biz asla ve asla vazgeçmeyiz. Bakın Sason demek eğer terör yoksa dünyanın da Türkiye'nin de rekor kalitede balının üretilebileceği bir yer demek. Hepimiz el ele, gönül gönüle vereceğiz. Batmanımızı da, Güneydoğu Anadolu'muzu da, memleketinizin her köşesini de terörden arındırılmış, güvenlik içerisinde üretimin, esenliğin olduğu iller, bölgeler haline getireceğiz' dedi.(DHA)