Vali Canalp: Edirne uyuşturucu yakalamada Türkiye birincisi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentin Türkiye'deki büyükşehir olmayan iller kategorisinde uyuşturucu yakalamada birinci olduğunu belirterek, "Hem polisimizi hem de jandarmamızı tebrik ediyorum. Jandarmamız da yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla Türkiye'nin en iyi ikinci performansını sergileyen kolluk teşkilatı oldu" dedi.

Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Türkiye genelinde yakalanan uyuşturucu miktarı ve uyuşturucu satan kişi sayısı ile ilgili verileri açıklayan Canalp, "Edirne polisi, 1 yıl içerisinde, büyükşehir olmayan iller kategorisi içerisinde Türkiye'nin birincisi oldu. Hem polisimizi, hem de jandarmamızı tebrik ediyorum. Jandarmamız da yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla Türkiye'nin en iyi ikinci performansını sergileyen kolluk teşkilatı oldu" değerlendirmesinde bulundu.