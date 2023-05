VALİ CANALP BATMAN ÇAYI'NIN ISLAHI İÇİN 200 MİLYON LİRALIK ÖDENEK ÇIKTI

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, Batman Çayı'nın ıslahı ile ilgili girişimde bulunduklarını belirterek, '200 milyon liralık ödenek çıktı. DSİ bunun ihalesini yapıyor. İki köprünün arasındaki 5 kilometrelik bölümü, bu sene çay ıslahı yapmak suretiyle, sağındaki ve solundaki arazileri de kullanılabilir arazi haline getireceğiz" dedi.

Atatürk Parkı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Batman Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı' açıldı. Fuara Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Bülent Dursun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Fuarda kurulan stantları gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Canalp, uzun vadede 65 bin kişiyi istihdam edecek olan organize sanayi bölgeleriyle kente zenginliği getireceklerini ifade ederek, 'Batman'daki en büyük ihtiyacımız da zaten istihdam. Çıkış noktamız da burası olacaktır. Organize sanayilerde binlerce değil on binlerce insan istihdam ediliyor. On binlerce ailenin evine her ay düzenli şekilde gelir giriyor sistematik ve kesintisiz bir şekilde. 5 yeni OSB için çaba başlatmıştık. Bir OSB'nin kuruluş aşaması aşama aşamadır. İstasyon istasyondur. Bizim OSB'lerimiz ile ilgili şuanda yer tahsisi onaylarımızı aldık. Bundan sonra mera ile ilgili olan kısımlar var. Onunla ilgili süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden takip edeceğiz. Ama hiç mera ile ilgili olmayıp da doğrudan işlem yapabileceğimiz olan bir OSB'miz daha da var. Orayı da tekstil kent olarak da inşallah faaliyete geçireceğiz. Çok değil kısa ve orta vadede 40 bin kişiyi, uzun vadede de 65 bin kişiyi istihdam edebilecek kapasitede inşallah OSB'leri Batmanımıza taşıyacağız ve Batmanımıza refahı da zenginliği de getireceğiz' diye konuştu.

'BATMAN ÇAYI'NIN ISLAHIYLA, ARAZİLER KULLANILABİLİR HALE GELECEK'

Vali Canalp, Batman Çayı'nın ıslahı ile ilgili çalışma yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

'Batman Çayı'nın ıslahı ile ilgili bir girişimde bulunmuştuk. Şuanda 200 milyon liralık ödenek de çıktı. İnşallah da DSİ bunun ihalesini yapıyor şuanda. İki köprünün arasındaki o 5 kilometrelik bölümü de bu sene çay ıslahı yapmak suretiyle sağındaki ve solundaki arazileri de kullanılabilir arazi haline getireceğiz.?(DHA)