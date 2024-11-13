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Vali Çalgan: Huzur ve Güvenlik İçin Kararlıyız

Vali Çalgan: Huzur ve Güvenlik İçin Kararlıyız
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Çorum Valisi Ali Çalgan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit edenlere karşı yürütülen asayiş uygulamaları ve denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekim ayında yapılan operasyonlar ve denetimlerin sonuçları hakkında bilgi veren Çalgan, suç ve suçlularla mücadele kararlılığını yineledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, "Halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükununu kaçıranlara göz açtırmayacağız." dedi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince ekim ayında 6 bin 640 devriye faaliyeti, umuma açık yerlerde 593 uygulama ve 122 geniş katılımlı huzur uygulaması yapıldığını bildirdi.

218 bin 896 kişinin GBT kaydının kontrol edildiğini ve haklarında yakalama kararı bulunan 238 kişinin yakalandığını dile getiren Çalgan, aynı dönemde meydana gelen 2 bin 11 asayiş olayının yüzde 92,1'inin aydınlatıldığını vurguladı.

Çalgan ayrıca, denetimlerde ve asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalarda 44 ruhsatsız tabanca, 34 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve 1686 mermi ele geçirildiğini kaydetti.

Ekim ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda 3 bin 739 gram uyuşturucu, 15 bin 127 uyuşturucu hap ile 1 milyon 171 bin 600 makaron sigara ele geçirildiğini anlatan Çalgan, operasyonlarda gözaltına alınan 72 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Çalgan, yakalanan 52 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktardı.

İnternet üzerinden işlenen suçlara karşı da çalışmalar yapıldığına işaret eden Çalgan, internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 95 web sitesi, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yaptığı tespit edilen 21 web sitesi ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 23 sosyal medya hesabına da erişimin engellendiğini kaydetti.

Ekim ayında trafik birimlerince 137 bin 558 aracın denetlendiğini ve kural ihlali yapan 26 bin 472 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildiren Çalgan, 954 aracın da trafikten men edildiğini söyledi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 4 bin 43 hükümlü bulunduğunu açıklayan Çalgan, buraları ziyarete gelenlere yönelik yapılan incelemede, hakkında arama kararı bulunan 11 kişinin yakalandığını vurguladı.

Kentte huzur ve asayişin pekişmesi için denetim sürecinin altını çizen Çalgan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem şehir merkezinde hem de kırsalda olmak üzere tüm Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükununu kaçıranlara göz açtırmayacağız."

Çalgan ayrıca, polis uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu ancak hastanede sürücü yerine başka birinden alınan kan örneğiyle alkol testi yapıldığı yönündeki iddiaların doğru çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili yerel basında çıkan haberler üzerine inceleme başlattıklarını hatırlatan Çalgan, şunları kaydetti:

"Soruşturma tamamlandı. Üzülerek söylemek zorundayım, durum doğru. Kamera kayıtlarına el konuldu, emniyet ve sağlık personelinin ifadeleri alındı, olayın basının haber yaptığı gibi gerçekleştiğini ne yazık ki tespit ettik. Burada kamu görevlilerinin suistimalinin olmadığına, yoğunluktan dolayı, kan örneği bırakmak isteyenin kimlik bilgilerini aldıklarını fakat kan örneği bırakmaya davet ettiklerinde böyle bir kimlik tespiti yapma yoluna gitmeden, isim zikredilmek suretiyle, çok iyi niyetle kanlarını aldıkları, bu süreçte asıl kimliğini bırakanla kan örneği bırakanın farklı kişiler olduğu tespit edildi. Bununla ilgili dün itibariyle cumhuriyet savcılığına gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmuştur."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Niam Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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