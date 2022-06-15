Vali Buhara, Neşet Ertaş türküsü okuyan çocuğa saz hediye etti Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ilçe ziyaretinde emanet sazla türkü seslendiren çocuğa ilk sazını hediye etti. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ilçe ziyaretinde emanet sazla türkü seslendiren çocuğa ilk sazını hediye etti. Vali Buhara, bir süre önce Akpınar ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Yunus Emre Polat'tan bilgi aldı. Esnaf ziyareti de yapan Vali Buhara'yı ilçe parkında karşılayanlar arasında 13 yaşındaki Ozan Taşdemir de yer aldı. Taşdemir, aldığı emanet sazla Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi. Taşdemir'i dün valilikte misafir eden Buhara, Taşdemir'e saz hediye etti. Ziyaret sırasındaki Taşdemir'in seslendirdiği türküyü sosyal medya hesabından paylaşan Vali Buhara, "Ozan Taşdemir adlı gencimiz, Akpınar ilçemize yaptığımız ziyarette ilçe parkında bizleri güzel sesi ve emanet aldığı sazıyla karşılamıştı. Bugün Ozan'ı misafir ederek ilk sazını hediye ettik. Yeni ozanlar yetişsin, büyük üstat merhum Neşet Ertaş'ın izinden gitsinler niyetiyle." ifadelerini kullandı. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Neşet Ertaş Mete Buhara Kırşehir Akpınar Güncel Haberler

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