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Vali Buhara köy yollarındaki yapım çalışmalarını inceledi

Vali Buhara köy yollarındaki yapım çalışmalarını inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köy yollarında devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köy yollarında devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet-Dalakçı ve Karacaören köyleri arasında İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfalt çalışma alanlarını ziyaret etti.

İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi alan Buhara, köylerin muhtarları ile görüşerek asfaltlanan yolların hayırlı olmasını diledi.

Vali Buhara, Gümüşkümbet köyünde çevre köylerin muhtarları ile de görüşerek taleplerini dinledi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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