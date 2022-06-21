Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu
AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, kentteki engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.
Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, kentteki engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği ile Ahiler Diyarı Engelliler Derneğinin başkan ve üyeleri, Vali Buhara'yı ziyaret etti.
Dernek yetkilileri çalışmaları hakkında bilgi verdi, Vali Buhara engellilerin taleplerini dinledi.
Vali Buhara, engellilerin sosyal hayata katılımı yönünde yapılan çalışmalara destek vereceklerini vurguladı.
AA / Serkan Güner - Güncel