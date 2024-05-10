Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı'yı kabul etti

Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı'yı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli Üniversitesinin hızla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Üniversitenin eğitim kalitesiyle dikkat çektiğini ifade eden Ekici, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ekici, ardından çalışmaları hakkında Canlı'dan bilgi aldı.

Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü kapsamında Kırklareli'ne gönderilen 7 iş makinesi Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

DSİ'de düzenlenen törende, AFAD Müdürü Salih Erden, DSİ Müdürü Cemil Sarı'ya iş makinelerini teslim etti.

Teslim töreninin ardından dua edildi. İş makineleri sel ve taşkınların önlenmesi için kullanılacak.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla okullarda etkinlikler düzenledi.

Ekipler, "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Jandarma personeli etkinlikler kapsamında öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp, boyama kitapları dağıttı.