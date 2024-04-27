Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti

Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Ekici, görevine yeni atanan Türkyılmaz'a başarı diledi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güçlü kadrosu ile dikkat çektiğini ifade eden Ekici, başarılar operasyonlarda yapıldığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştıklarını ifade eden Ekici, vatandaşların her tür sorunuyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Türkyılmaz'da çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.