Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi İnceledi

Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından kozmetik fabrikasını gezen Ekici, burada da personelle sohbet etti.

Ekici, kentteki OSB'lerin hızla büyüdüğünü belirtti.

Kentin İstanbul'a yakınlığı ve Avrupa'ya açılan sınır kapıları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.