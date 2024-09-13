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Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi İnceledi

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Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve kozmetik fabrikasını ziyaret etti. Kentteki OSB'lerin hızla büyüdüğünü belirten Ekici, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

Vali Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından kozmetik fabrikasını gezen Ekici, burada da personelle sohbet etti.

Ekici, kentteki OSB'lerin hızla büyüdüğünü belirtti.

Kentin İstanbul'a yakınlığı ve Avrupa'ya açılan sınır kapıları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Birol Ekici Ekonomi Güncel OSB

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