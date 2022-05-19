Vali Bilmez Van'dan törenle uğurlandı - Haberler

Kararname ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Mehmet Emin Bilmez, düzenlenen törenin ardından Van'dan ayrıldı.

Vali Bilmez, Valilikte düzenlenen programda, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve kent sakinleriyle vedalaştı.

Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Valilik bahçesinde kendilerini uğurlamaya gelenlerle görüştü, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresince kentte önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kentin birlik ve beraberliğini çok önemsediğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kadim ve müstesna illerinden olan Van'ımızda göreve başladığımda hedefim kenti daha modern ve daha yaşanır bir hale getirmek, birlik beraberliği tesis etmek ve vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmekti. Bunun için milletvekillerimiz, siyasilerimiz, yerel yönetimlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız ve diğer STK'larımızla şehrimize hizmet etmek ve bu birlik beraberliği tesis etmek için elimizden geleni yaptık. Bunu başardığımıza da inanıyorum. Valiliğim döneminde yaşanan bir çok kritik olayı işte bu birlik, beraberlik, gerek yöneticilerimiz, gerekse vatandaşlarımızla istişare ederek anında müdahalelerde bulunarak sorunsuz atlatmayı başardık. Biz bu gücümüzü devletimizden ve vatandaşlarımızın bize olan güveninden aldık. Elhamdülillah Allah bizi mahcup etmedi."

Bilmez, daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaştı, helallik istedi.