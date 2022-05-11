Van'da YİKOB bilgilendirme semineri düzenlendi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından "YİKOB'ların Kurumsal Kapasitelerini Güçlendirme Projesi Pilot İl Bilgilendirme Semineri" Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen seminere İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve projenin paydaşları katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Bilmez, kuruluş amacını ve aşamalarını anlattığı YİKOB'un yeni bir kurum olduğunu ve kapasitesinin geliştirilmesi için proje hazırlandığını söyledi.

Proje sonucunda elde edilecek bilgilerin rapor haline getirileceğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"YİKOB'un daha fonksiyonel hale gelmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsal yapıya kavuşturulması ve illerde bir kurumsal yapı oluşturulması için proje başlatıldı. Proje sayesinde aksayan yönler tespit edilerek büyük resmi çekildi. Bunun sonucunda nelerin değişmesi gerektiği belirlenecek. Hangi ilde güzel işler varsa onlar uygulanacak ve eksikler giderilecek. Güzel çıktılar oldu. Bütün eksikler ve güçlü yönleri ortaya çıkarıldı. İnşallah bundan sonra bu çıktılara göre YİKOB'ların yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için çalışma yapılacaktır. Bu bizim için çok değerli. Sadece Van değil Türkiye'de yeni bir kurum kuruluyor. İhtiyaçlar düzgün tespit edilmelidir. Bu projenin temel amacı sıkıntıları bulmak, raporlamak ve Sayın Bakanımızın bilgisine sunmak. Türkiye'de yeni kurulacak olan kurumun doğru planlanması için hepimizin ciddi katkı sunması gerekir."

YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kurumsal Kapasitelerini Güçlendirme Projesinin hazırlanışı aşamalarında Van'ın sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

YİKOB'ların bir çok işlevinin olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "YİKOB'ların mali süreçler ile ilgili iş ve işlemleri, mevzuata yönelik talepleri, kamu kurumları ile olan koordinasyon ihtiyaçları ve kullandığı yazılımların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, daire başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. YİKOB Daire Başkanlığı olarak, sizlerin de katılımıyla belirlediğimiz eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. YİKOB'lar için faydalı olacağını düşündüğümüz mevzuat değişikliği çalışmalarına başladık." diye konuştu.

YİKOB'ların kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesinde katılımcılığın önemli olduğunu dile getiren Başkan Eryılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Projemizin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde proje uygulama süresince en çok önem verdiğimiz değerin 'katılımcılık' olduğunu belirtmek isterim. Eğitim programlarının oluşturulmasından, YİKOB mevzuatına yönelik iyileştirme önerilerine, yatırımların gerçekleştirilmesi sürecinin değerlendirilmesinden, iş akışlarının belirlenmesine kadar pek çok konuda mümkün olduğunca fazla sayıda kişi, birim veya kurumdan görüş almaya gayret ettik. YİKOB Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesinin en büyük bileşenlerinden olan YİKOB eğitimlerini, 16 haftada, yaklaşık 3 bin 500 personelin katılımıyla başarıyla tamamladık."