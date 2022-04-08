Vali Bilmez: Nevruz tatili süresince Van'a 50 bin İranlı turist geldi

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 6'ıncı Shopping Fest değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, nevruz tatili süresince Van'a 50 bin İranlı turistin geldiğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Shopping Fest'in (alışveriş festivali) değerlendirme toplantısı yapıldı. 15-29 Mart 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen festival; Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği katkı sundu. Bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Emre, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel,Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve diğer paydaşlar katıldı.

Toplantı, paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.