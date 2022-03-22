Vali Bilmez, MHP Van İl Başkanı ve yöneticilerini kabul etti

VAN (AA) - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı ve ilçe teşkilat başkanlarını kabul etti.

Vali Bilmez, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki yöneticilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Bilmez, Van'da birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.