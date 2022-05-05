Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, belediye personeliyle bayramlaştı - Haberler

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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, belediye personeliyle bayramlaştı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, belediye personeliyle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ile bayramlaştı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ile bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilmez, Ramazan Bayramı sonrası hizmet binasında belediye birimlerinde görev yapan personelle bir araya geldi.

Çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bilmez, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Programa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Nihat Arpa, Doç. Dr. Ali Özvan, Esiner Çetin, başkan danışmanları Sinan Hakan, Emre Güray, VASKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ve kurum personelleri katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

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