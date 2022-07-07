VALİ BARUŞ LAVANTAMIZ TÜRKİYE'DE TEK

ISPARTA Valisi Aydın Baruş, Lavanta her yerde yetişiyor olabilir ama Isparta'da yetişen lavanta gerek coğrafik özellikler, gerek iklimsel etkenler nedeniyle eşi benzeri olmayan ve Türkiye'de tek olan lavantadır dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavantalar çiçeklerini açtı. Geçen yıllarda 750 bin ziyaretçiyi ağırlayan lavantalı köye bu yıl daha fazla turist beklendiği kaydedildi. Lavanta günlerinin başlaması dolayısıyla Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Keçiborlu Belediyesi ve Kuyucak Kadın Girişimciler Kooperatifi tanıtım günü düzenledi. Kuyucak lavanta bahçesinde düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aydın Baruş, Türkiye lavanta üretiminin yüzde 24'ünü elinde bulunduran Isparta'nın bu oranla en fazla üretim yapan kent olduğunu kaydetti.

ISPARTA LAVANTASI TÜRKİYE'DE 1 NUMARA

Son yıllarda lavanta üretiminin çeşitli illerde de arttığını vurgulayan Vali Baruş, 'Lavanta görmeye Isparta'ya gitmeye gerek yok' şeklinde yapılan açıklamaların sorulması üzerine, Lavanta her yerde yetişiyor olabilir ama Isparta'da yetişen lavanta gerek coğrafik özellikler, gerek iklimsel etkenler nedeniyle eşi benzeri olmayan ve Türkiye'de tek olan lavantadır. Gerek kokusu gerek görünümü ile hiçbir lavanta Isparta lavantası ile boy ölçüşemez. Üretimi de fazla olunca zaten direkt köye girince burnunuza enfes bir lavanta kokusu geliyor. O yüzden de bu köye 'lavanta kokulu köy' deniliyor. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde görmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu iklim ve Akdeniz güneşinin sağladığı avantajla lavanta konusunda iddialıyız. Türkiye'deki en iyi lavanta burada, en iyi lavanta ürünleri burada dedi.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Kuyucak köyüne 2019 yılında 750 bin ziyaretçinin geldiğini hatırlatan Vali Baruş, Pandemi nedeniyle 2020 yılında kimseyi kabul edemedik ama geçen yıl 450 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan lavanta kokulu köyümüze önümüzdeki dönem 1 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz diye konuştu.

FESTİVAL DÜZENLENECEK

Isparta lavantasının hem ülkeye hem de yurt dışına tanıtılması açısından 22- 24 Temmuz tarihleri arasında Lavanta Festivali düzenleneceğini kaydeden Vali Aydın Baruş, bu güzel görüntüyü ağustos sonuna kadar görmek üzere tüm doğa severleri Isparta'ya davet etti. Isparta'ya gelen ziyaretçilerin sadece lavanta ile yetinmemelerini Isparta'nın tarihi ve doğal güzelliklerini de görmeleri gerektiğini hatırlatan Vali Baruş, Süleyman Demirel Havalimanına 25 kilometre İstanbul- Antalya karayoluna ise 10 kilometre uzaklıkta olan lavanta kokulu köyü herkesin mutlaka görmesi gerektiğinden söz etti. Vali Aydın Baruş önümüzdeki yıllarda köyde eko turizm alanı oluşturulacağını ve gelen ziyaretçilerin bu güzel doğa atmosferinde rahatça konaklayabilecekleri tesisler inşa edileceğini de söyledi.

5 BİN DEKAR LAVANTA BAHÇESİ

Keçiborlu, Kuyucak ve çevre köylerle birlikte Isparta'da 5 bin dekarlık bir alanda lavanta üretimi yapıldığını belirten Vali Baruş, bu yıl da bin dekarlık alanda lavanta dikimi gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Davraz Kayak Merkezi rekreasyon alanında Türkiye'nin tek parçada en büyük lavanta tarlası oluşturulduğuna dikkati çeken Vali Baruş, buranın 450 dönümlük bir alana sahip olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel