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Vali Aziz Yıldırım, Saray'da ziyaretlerde bulundu

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Vali Aziz Yıldırım, Saray'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Saray Kaymakamı Adem Ünal'ı ziyaret ederek, bir süre makamında görüştü.

Daha sonra Yıldırım, Küçükyoncalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yıldırım, mahalledeki Dokuyan Eller Sanat Atölyesi'ni ziyaret ederek, tezgahları tek tek gezerek, kadınlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, kadınların kooperatif veya dernek kurarak, yeni istihdam sahası ortaya çıkarılabilecekleri önerisinde bulundu.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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