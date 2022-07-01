Vali Aziz Yıldırım LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti - Haberler

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Vali Aziz Yıldırım LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Vali Aziz Yıldırım LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda 500 tam puan alan öğrencileri kutladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda 500 tam puan alan öğrencileri kutladı.

Valilikten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, 500 tam puan alan öğrencilerin kenti gururlandırdığını belirtti.

Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çorlu ilçesi Atakent Ortaokulu öğrencisi Bahri Eren Sarıkaya, Çorlu ilçesi Furtuni ve İshak Pinhas Ortaokulu öğrencisi Ayşe Melike Acar ve Süleymanpaşa ilçesi Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cemre Sanlav'ı tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarının devam etmesini diliyorum.

Öğrencilerimizin başarısının temel kaynağı olan başta kıymetli aileleri olmak üzere, bu zamana kadar eğitimlerine katkı sağlamış değerli öğretmenlerimizi de kutluyorum. Bu haklı gurur hepinizin. İnanıyorum ki çocuklarımızın elde ettiği bu başarı kendilerinden sonra yerlerini alacak diğer öğrencilerimize de bir azim kaynağı olacaktır."

AA / Fırat Çakır - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Çorlu LGS Güncel Haberler

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