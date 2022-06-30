Vali Ayhan, gençleri yaz kurslarına davet etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, gençleri yaz kurslarına katılmaya davet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılış programına katılan Vali Ayhan, Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Vali Ayhan, gençlerin sporun her alanıyla buluşması için yapılan çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'daki genç potansiyelin farkında olduklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, geleceğe hazırlamak için biz hazırız, tesislerimiz hazır. Bu yaz, nitelikli spor alt yapımızla tüm branşlarda çok hareketli olacak. Tüm gençlerimizi yaz kurslarına katılmaya davet ediyorum. Ailelerimizin de bu konuda hassasiyet göstermelerini ve çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerine destekte bulunmaya bekliyoruz."