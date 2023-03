Vali Ayhan'dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan mesajında, şanlı geçmişi boyunca birçok zafere imzasını atmış ve destanlar yazmış aziz milletin, bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin timsali olan İstiklal Marşı'nın, 102 yıldır milli duyguların ortak sesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nı kaleme alan ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yer edinen Mehmet Akif Ersoy'un, kişiliği, fikirleri ve asil karakteri ile her Türk vatandaşı için örnek bir şahsiyet olduğunu aktaran Ayhan, "Kendisi yazılarını yalnızca kalemiyle değil, kalbiyle yazmıştır. Bu yüzden Mehmet Akif'in, kalbiyle ve imanıyla hareket eden bu milletin sesi olup 'İstiklal Şairi' unvanına sahip olmasını asla tesadüf olarak değerlendiremeyiz. 'Hayal ile yoktur benim alışverişim, inan ki ne demişsem görüp de söylemişim.' diyen Mehmet Akif, bu milletin göğüs gerdiği her türlü hadiseyi bir asır öncesinden incelikle işleyerek gelecek nesle, yani bizlere aktarmıştır. Bizler ve geleceğimizin yetişkinleri olan gençlerimiz, bir asır öncesinden gelen bu sese dikkat ederek kendi kişiliğimizi ecdadımıza yakışır şekilde biçimlendirmeli, geleceğimize sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayhan, gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, mesajında şunlara yer verdi:

"Cumhuriyetin 100. yılında bugün bizler varız ama ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için şanlı bayrağı devralarak atiye doğru dinmek bilmeyen bir umutla koşanlar evlatlarımız olacak! Ecdadımızın bizlere emanet ettiği cumhuriyetimiz, yarınlara evlatlarımızın omuzlarında yükselecek! Bu sebepten ötürü, her Türk evladının köklü mazisine yakışır adımlar atması gerekmektedir. Bizler hayatta olduğumuz müddetçe, bu onurlu vazifeyi büyük bir gururla yerine getirmekten asla imtina etmeyeceğiz. Günü geldiğinde de gözümüz arkada kalmadan, aynı gururla emanetimizi Asım'ın nesline teslim edeceğiz. Yüce milletimizdeki ezelden beri süregelen birlik ruhu ile her türlü musibete karşı sergilenen ortak dik duruşun ebede kadar aynı inançla, aynı maneviyatla sürmesi duasıyla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve şanlı bayrağımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."