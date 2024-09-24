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Vali Aygöl, Mehmet Akif Ersoy Okulunu Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Mehmet Akif Ersoy Okulunu Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerle kitap okuma ve oyun oynama fırsatı buldu. Aygöl, eğitimdeki başarı oranının son bir yılda yüzde 150 arttığını vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çanta dağıtılmasıyla devam eden ziyarette Aygöl, daha sonra öğrencilerle oyun oynadı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, BİL-EN Programı'nın hedefinin "mutlu öğretmen, mutlu veli" olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurgulayan Aygöl, "Son bir yılda şehrimizin eğitimdeki başarı oranının yüzde 150 civarında artması, uyguladığımız programın başarısını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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