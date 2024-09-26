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Vali Aygöl Kapanalan Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Aygöl Kapanalan Köyü'nü Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kapanalan köyünde öğrencilerle buluşup, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Devletin yurttaşların yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapanalan İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Ahıska Türklerinin uzun yıllar önce Kapanalan'a yerleştirildiğini bildiren Aygöl, "Devletimizin şefkat eli daima vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır. Köy ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğimizi, vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına daima çözüm bulacağımızı belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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