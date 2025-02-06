MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

20 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi

Vali Aygöl, Depremzedelere Destek İçin Kenziman Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Depremzedelere Destek İçin Kenziman Ailesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman ve ailesini ziyaret ederek dayanışma örneği sergiledi. Kenziman, Bileciklilerden ve devlet yetkililerinden yoğun destek gördüklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra memleketi Hatay'dan ailesiyle birlikte geldiği Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a, çalıştığı mobilya atölyesinde ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kenziman, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi ve ablasıyla Bilecik'e geldi.

Kenziman ve ailesine yaşadıkları zorlu süreçte destek olmak isteyen tanıdıkları, kendi evlerini depremzedelere tahsis ederek kiraya çıktı.

Kenziman ve ailesi de eve yerleşerek burada yeniden bir hayat kurdu.

Aygöl, ziyarette yaptığı konuşmada, böylesine örnek bir dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti.

Fedakarlık ve birlik, beraberlik ruhunun Türk milletinin en büyük gücü olduğunun altını çizen Vali Aygöl, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşlarımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz ve yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kenziman da deprem sürecinde Bilecikliler ve yetkililerden yoğun destek gördüğünü belirtti.

Deprem sonrasında zor günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgulayan Kenziman, "Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. 'Bıraktı' dersek yalan söylemiş oluruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
img

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
img

20 milyarlık yasa dışı transfer için kullandıkları şifre ortaya çıktı
img

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.