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Vali Aydoğdu, Yolcu Otobüsü Kazası Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, Yolcu Otobüsü Kazası Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali, kazada hayatını kaybeden sürücü için de rahmet diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralılarla sohbet eden Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Gümüş'e Allah'tan rahmet diledi.

Vali Aydoğdu'ya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da eşlik etti.

Önceki gün cenazeye gidenleri taşıyan Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrilmiş, hastaneye kaldırılan 27 yaralıdan Ali Gülmüş (53) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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