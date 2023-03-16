Vali Aydoğdu: Elbistan'da binaların enkazı yüzde 98 seviyesinde kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elbistan'da koordinasyon valisi olarak görev yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "İlçe merkezinde doğal gaz yüzde 95 seviyesinde kullanıma tekrar sunuldu. Tamamen yıkılan bina enkazı yüzde 98 seviyesinde kaldırıldı" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Elbistan'da koordinasyon valisi olarak görev yapan Vali Hamza Aydoğdu, bölgede yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Aydoğdu, bölgede iş yerlerinin büyük bölümünün yeniden hizmet vermeye başladığını belirterek, "İş yerlerinin büyük çoğunluğu açılırken, ilçe merkezinde doğal gaz yüzde 95 seviyesinde kullanıma tekrar sunuldu. İçme suyu ve elektrikte arızalar giderilirken, yapımı tamamlanan konteyner çarşılarda esnaflar tekrar faaliyetlerine başladı.İlçe merkezindeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu tekrar faaliyetlerine başladı. İş yerleri yıkılan esnaflarımız için kurulan 4 adet konteyner çarşıda hak sahipliği noter tarafından çekilişleri yapılarak belirlendi. Esnafımız bu çarşılarda faaliyetlerine başladı" dedi.