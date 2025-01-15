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Vali Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Vali, ajansın tarafsız haberciliğinin önemine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Aydoğdu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafını seçen Aydoğdu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" karesini oylayan Aydoğdu, "Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri", "Spor" kategorisinde de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Aydoğdu, AA'nın, Türkiye'nin her yerinde bağımsız, tarafsız ve ilkeli habercilik alanında Türkiye'nin kilometre taşlarından birisi olduğunu ve inanılmaz itibarının bulunduğunu söyledi.

AA personellerine başarı dileyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu gelişen dünyada, teknolojide, sansasyonel haberlerin çok olduğu dünyada, artık yalanla gerçeğin birbirine karıştırıldığı dünyada Anadolu Ajansının ilkeli, tarafsız ve doğru haber vermesi bence çok değerli ve anlamlı. Bugün bu anlamda 5 kategoride 2024'ün haberlerini de oylamanız bence çok daha değerli ve anlamlı. Onun için Anadolu Ajansının hep bu ilkeler kapsamında yaşamını sürdürmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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