Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu - Haberler

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Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu

AA - Soner Şen - Güncel
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Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'nın Aktaş köyünde yol yapım incelemesinde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'nın Aktaş köyünde yol yapım incelemesinde bulundu.

Vali Atay, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Aktaş köyünde yapımı planlanan dağ yürüyüş yolu ve mevcut ulaşım yollarının yeniden yapılması için incelemelerde bulundu.

Aktaş köyünde incelemelerinin ardından Atay, Akçakoca Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Atay, hafta sonunda LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretlerde, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu da hazır bulundu.

AA / Soner Şen - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü milli eğitim bakanlığı Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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