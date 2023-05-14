Vali Arslantaş ve Belediye Başkanı Ercengiz oy kullandı

Burdur'da Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimi için oy kullandı.

Burdur'da Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimi için oy kullandı.

Vali Arslantaş ile eşi Hatice Arslantaş, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Arslantaş çifti, 1095 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Vali Arslantaş, okul bahçesinde gazetecilere, il genelinde seçimin güven ve huzur içinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kentte oy verme işleminin sürdüğünü, bu saate kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Arslantaş, "Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde seçime ilgi gösteriyor. Yaklaşık 1500 kolluk kuvvetiyle seçimlerin güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarınızı yapıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İdare olarak arzu ettiğimiz vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımasıdır. Bunun temini için arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz de Özboyacı İlkokuluna eşi ve annesiyle geldi.

Oyunu 1138 nolu sandıkta kullanan Ercengiz, okul bahçesinde, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığını belirterek seçimin huzur ve güven ortamında geçmesini temenni etti.

Ercengiz, sonuç ne olursa olsun tüm siyasilerin ve vatandaşların saygı duyması gerektiğini dile getirerek, "Seçim gününün Anneler Günü'ne denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Seçim sandığına ben de çocuğumun annesi eşim ve beni doğuran annemle geldim. Oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.