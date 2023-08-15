10 Ağustos 2023 tarihli yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali / Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Burdur Valisi Ali Arslantaş onuruna veda programı düzenlendi. Programda Vali Arslantaş'a Fahri hemşehrilik belgesi verildi.

10 Ağustos 2023 tarihli yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali / Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Burdur Valisi Ali Arslantaş onuruna veda programı düzenlendi. Programda Vali Arslantaş'a Fahri hemşehrilik belgesi verildi.

10 Ağustos 2023 tarihli yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali / Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan ve Burdur'a veda eden Vali Arslantaş'a Burdur Belediye Meclisi tarafından verilen Fahri Hemşehrilik beratının takdim edildiği, Burdur'un tüm kesimlerinin geniş katılımıyla gerçekleşen veda programında konuşan protokol üyeleri, Vali Arslantaş'ın Devlet Adamı kimliği ile Burdurluların gönlünde ayrı bir iz bıraktığını ifade etti.

Yaptığı konuşmada Burdur'a geldiği ilk andan itibaren yaşadığı hatırlarını paylaşan Vali Arslantaş, kadirşinas, gönlü geniş Burdurlulara hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirterek, takdim edilen Fahri Hemşehrilik dolayısıyla Belediye Başkanının şahsında Burdur Belediye Meclisine teşekkür etti.

Duygu dolu anların yaşandığı gecede; Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Baro Başkanı Ramazan Gedik, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Serdar Erkan Ergil, 27. Dönem Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur, Mehmet Göker, Bayram Özçelik ve 28. Dönem Milletvekilleri Mustafa Oğuz, İzzet Akbulut, Prof. Dr. Adem Korkmaz konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Belediye Meclisi kararı ile verilen Burdur Fahri Hemşehrilik beratı Vali Arslantaş'a takdim edildi.

Programın sonunda Vali Arslantaş eşi Hatice Arslantaş hanımefendi ile birlikte konukları uğurlayarak tek tek vedalaştı. - BURDUR