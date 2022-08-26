Vali Arslan köy ziyaretleri gerçekleştirdi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkeze bağlı Hacıosmanoğlu, Büyükkızılkum, Hatipler, Küçükkızılkum ve Kızılelma köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkeze bağlı Hacıosmanoğlu, Büyükkızılkum, Hatipler, Küçükkızılkum ve Kızılelma köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Arslan, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Arslan, köylerin genel durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldıklarını ve vatandaşlarla da bir süre sohbet ettiklerini anlatarak, "İlgili kurum müdürlerine iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve takip edilmesi yönünde talimatlarımızı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mustafa Alptuğ Aydınlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, İdare ve Denetim Müdür Vekili Okan Utuş ile diğer yetkililer hazır bulundu.