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Vali Ali Çalgan Alaca'da Ziyaretlerde Bulundu

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Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde kamu yatırımları, belediye çalışmaları ve Selin Şahin Ortaokulu inşaatını ziyaret etti. Ayrıca, silahlı saldırıda hayatını kaybeden köy muhtarının ailesini de ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çalgan, Alaca Kaymakamı Engin Tok'u ziyaret ederek, ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı ziyaret eden Çalgan, burada belediye çalışmalarını değerlendirdi.

Çalgan, daha sonra hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'in finansal desteğiyle inşası devam eden 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu inşaatını gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ardından 13 Ekim'de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Bolatcık köyü muhtarı Gazi Güler'in ailesini ziyaret eden Çalgan, taziye dileklerini iletti.

Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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