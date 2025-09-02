Vali Aktaş'tan Mevlit Kandili Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bütün insanlığa lütuf, güzel ahlak ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümünü idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in hadisi şeriflerini hatırlamak için bir fırsat olduğunu belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır. Bu vesileyle Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik eder, bu gecenin ülkemize, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, adalet, şefkat ve huzur getirmesini temenni ederim."