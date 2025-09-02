Haberler

Vali Aktaş'tan Mevlit Kandili Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümünü kutlayarak, tüm İslam aleminin bu mübarek gecesinin barış ve huzur getirmesini diledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bütün insanlığa lütuf, güzel ahlak ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümünü idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in hadisi şeriflerini hatırlamak için bir fırsat olduğunu belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır. Bu vesileyle Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik eder, bu gecenin ülkemize, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, adalet, şefkat ve huzur getirmesini temenni ederim."

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.