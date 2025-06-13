Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, ülkenin güvenliğinin teminatı, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasındaki en temel unsurlarından birinin Jandarma Teşkilatı olduğu belirtti.

Jandarma Teşkilatının görevlerinde üstün fedakarlık gösterdiğini anlatan Aktaş, "Jandarma Teşkilatımız, asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar birçok alanda güvenliği sağlamakta, suça ve suçluya geçit vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, teşkilatın, gücünü yasalardan, desteğini ise Türk milletinden aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimiz ve devletimiz uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm jandarma mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Ünlü oyuncu ağlayarak isyan etti: İntiharın eşiğine geldim
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.