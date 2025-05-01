Vali Aksoy, Kadın İstihdamını Desteklemek İçin Fabrika Ziyareti Gerçekleştirdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentte kadın istihdamının ağırlıklı olduğu 2 fabrikanın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Vali Aksoy, Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv ve beyaz eşya alanındaki faaliyetinin yanında havacılık ve savunma sanayindeki milli projeler için üretim yapan bir elektrik firmasına ait fabrikaya ziyarette bulundu.

Fabrikanın Genel Müdürü Engin Yılmaz ve ilgili yöneticileri tarafından karşılanan Aksoy, üretim ve istihdama ilişkin bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, kadın istihdamını daha çok öne çıkarma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

İşletmedeki kadın çalışan sayısı fazla olduğu için fabrikayı ziyaret etmek istediklerini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak için yanlarında olarak istedik. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Ülkemizi daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Kadınların daha çok istihdam edildiği bir ortamı onlara yaratabilmek oldukça önemli. Bunun öncülüğünü sizler işletme olarak yaptınız. Temennimiz diğer işletmelerin de benzer çalışmalar ortaya koyarak kadın istihdamının yaratılmasına katkı sunmak."

Savunma sanayi alanında yerli üretim yapan büyük firmaların onaylı tedarikçisi konumunda olduklarını kaydeden fabrikanın Genel Müdürü Engin Yılmaz ise Eskişehir'e güzel yatırımlar getirme noktasında gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Fabrikalarında kadın çalışan sayısının daha fazla olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Personelimizin yüzde 76'sı kadın çalışanımız. Bu durum yaklaşık 40 yıldır böyle. Toplam 900 çalışanımız var. Sıcak sezonda 1000'e yaklaşıyor. Kadınların el becerileri ve sabır düzeyinin yüksekliği bizim için çok verimli oluyor." diye konuştu.

Görüşmenin ardından fabrikanın üretim alanını inceleyen Vali Aksoy, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Fabrika çalışanı Ayşe Kaya da milli projelere destek vermek için çalıştıklarını belirterek, "Şu an deniz radarlarına takılan iç kablolar üzerinde çalışıyorum. Benim için gurur verici. Bir sorumluluk alıyoruz. Savunma sanayi alanında katkımız oluyor." dedi.

Kablo üretim teknikeri olarak çalışan Sema Orta da yerli ve milli savunma projelerinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Aksoy daha sonra yine aynı bölgede sağlık alanında tıbbi malzeme üreten bir fabrikaya ziyarette bulunarak, çalışanlarla sohbet etti.