Vali Aksoy, İşitme Engellilere Erişimi Arttırmak İçin Sertifika Dağıttı

Vali Aksoy, İşitme Engellilere Erişimi Arttırmak İçin Sertifika Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işitme engellilere yönelik kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla 'Ellerim Sesin Olsun' projesi kapsamında sertifika alan 74 kamu personeline belgelerini verdi. Proje, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha iyi faydalanmasını hedefliyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işitme engellilere yönelik kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" adlı projeye katılan ve eğitimini tamamlayan 74 kamu personeline sertifikalarını verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin karşılaştığı iletişim sorunlarının azaltılması ve hizmet sunumlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, bazı kamu kurumlarında işaret dili bilen personel bulunmadığını, bazı kurumlarda ise sayının yetersiz olduğunu belirtti.

Aksoy, bu nedenle kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gönüllülük esasına göre yürütülen eğitimlere katılan kamu personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Aksoy, "Bugün burada 74 arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı. Daha önce 40 kamu personeline daha sertifikaları teslim edilmişti. Böylece bu alanda eğitim almış kamu personeli sayısı 114'e ulaştı ve kurumlarımızda bilinçlenme hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Sertifika töreninin Engelliler Haftası'na denk gelmesinin farkındalık açısından anlamlı olduğunu vurgulayan Aksoy, projeye gönüllü olarak katılan kamu personeline, yöneticilere ve eğitimi sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Aksoy, kamu kurumlarında işaret dili bilen personel sayısının artırılmasıyla, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha rahat faydalanabileceğini dile getirdi.

Program, sertifika takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Peki Türkiye dahil hangi ülke ne istiyor?

Barış masası İstanbul'da kuruldu! Peki hangi ülke ne istiyor?
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.